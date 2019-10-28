Москва, , 09:03 — REGNUM По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом 28 октября сообщает RT.

Причем для мужчин этот показатель составил 64,9 года, а для женщин — 64,2 года.

Стоит отметить, что за прошедшие 10 лет средний возраст диагностики рака изменился. Так, в 2008 году средний возраст заболевших раком мужчин составлял 63,8 года, в женщин — 63,3 года.

Кроме того, эксперты отмечают, что среди заболевших онкологическими заболеваниями в возрастной группе от 60 лет и старше выявляется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин.

По мнению специалистов, это связано с тем, что с возрастом количество молекулярных нарушений «достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе».

Так, рак молочной железы в нашей стране зачастую выявляется в возрасте от 60 до 74 лет, а рак лёгких — в 65 лет, рак прямой кишки — в 66,6 года.

Напомним, в Перми приобрели уникальный аппарат для определения злокачественных новообразований.

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