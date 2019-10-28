Москва, , 08:59 — REGNUM В медицинских учреждениях Москвы пройдет акция по профилактике и ранней диагностике инсульта. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом, сообщается на сайте градоначальника.

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Москвичей 29 и 31 октября приглашают пройти бесплатное обследование сердца и сосудов. Участие в акции принимают 59 столичных поликлиник и больниц.

В мэрии отметили, что для участия в акции жителям Москвы необходимо предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Москвы смогли пройти бесплатное комплексное обследование на сахарный диабет.

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