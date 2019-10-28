Париж, , 08:56 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения Франции, проведенному журналом Le Journal du Dimanche, восемь из десяти жителей государства считают, что сегодня в стране светское мышление находится под угрозой, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, 78% респондентов считают, что светское мышление находится под угрозой.

80% опрошенных также считают, что «вопрос светского мышления сегодня ставится во Франции по-другому в отношении мусульманской религии». 61% жителей страны полагают, что «ислам несовместим с ценностями французского общества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотен человек собрались в Париже, чтобы осудить «исламофобию».

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