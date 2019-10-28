Новосибирск, , 08:52 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг кадровой потребности экономики региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно прогнозам на 2020 год, дополнительная потребность экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах оценивается на уровне 28 — 30 тысяч человек. Около 80% — это специалисты со средним профессиональным образованием и 20% — специалисты с высшим образованием.

Как уточнили в министерстве, мониторинг охватывает не менее 10 тыс. организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года через центры занятости населения Новосибирской области трудоустроились около 55 тыс. человек, зарегистрировано 12 тыс. безработных.

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