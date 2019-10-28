Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Правоохранительные органы Нур-Султана задержали восемь трудовых мигрантов из Индии, подравшихся на территории строящегося объекта. Об этом сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

В ведомстве уточнили, что работники устроили драку во время распития спиртных напитков. В результате конфликта телесные повреждения получили три человека.

Инцидент произошел вечером 27 октября. По факту случившегося начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября полиция Алма-Аты задержала подростка, подозреваемого в убийстве 24-летнего молодого человека во время массовой драки.

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