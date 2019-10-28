Новосибирск, , 08:42 — REGNUM С начала года через центры занятости населения Новосибирской области трудоустроились около 55 тыс. человек, обратились за помощью в поиске работы — более 77 тыс. Сейчас зарегистрировано 12 тыс. безработных. Такие данные ИА REGNUM предоставили в министерстве труда и социального развития региона.

«Каждый третий из обратившихся был трудоустроен в десятидневный срок, то есть до признания безработным», — уточнили в министерстве.

Заявленная новосибирскими работодателями потребность за это время составила 138 тыс. вакансий, 65% их них — по рабочим профессиям.

Уровень регистрируемой безработицы по области составляет 0,8% к численности экономически активного населения, что соответствует среднероссийскому уровню.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень зарегистрированной безработицы в Новосибирске — 0,46%