Иркутск, , 08:41 — REGNUM В 25 приёмных семьях для пожилых людей и инвалидов, созданных в Иркутской области, проживают 27 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, это одинокие пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет и даже старше, многие из которых с инвалидностью.

«У них нет родственников или они утратили с ними связь и нуждаются в уходе, некоторые не имеют жилья. В свою семью их приняли как семейные, так и одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста или пенсионеры», — отметили в пресс-службе.

Приёмная семья, согласно заранее заключаемому договору, берёт обязательства обеспечить постоянный уход за пожилым человеком — помогать принимать пищу, проводить гигиенические процедуры, создать надлежащие жилищно-бытовые условия, обеспечивать одеждой и т. д. Семья также получает ежемесячную денежную выплату, в размере от 3,9 рублей до 4,2 тыс. рублей.

В бюджет семьи вносят свой взнос и люди, которых приютили. Однако отмечается, что у него после этого должно оставаться не менее 25% от его дохода.

По словам начальника управления организации социального обслуживания граждан минсоцразвития области Анны Пшеничниковой, первые результаты показывают востребованность этой технологии.

«Поступают новые обращения от граждан, желающих принять в семьи пожилых людей и инвалидов. Устройство в семьи позволяет продлить период их пребывания в домашних условиях без помещения в стационарные учреждения социального обслуживания. Это имеет положительный социальный эффект, а также способствует эффективному расходованию бюджетных средств», — отметила она.

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