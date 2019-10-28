Грозный, , 08:39 — REGNUM Власти Чечни работают над вопросом возвращения в Россию женщин, оказавшихся по разным причинам в Сирии. Поручение помочь российским гражданкам отдал глава Чечни Разман Кадыров, как рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. Такое задание чеченский лидер дал после начала операции Турции «Источник мира», пишет РБК.

По словам Каримова, в настоящее время устанавливают, живы ли эти женщины, и ищут возможность связаться с ними. По данным РБК, ранее Хеда Саратова — член Совета по правам человека при главе Чечни — рассказала, что несколько уроженок России совершили побег из лагеря для семей пленных боевиков. Они просили помочь им вернуться на родину.

Напомним, Би-би-си сообщила накануне об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. Якобы после начала турецкой операции в Сирии лагеря подожгли курды, охранявшие их. Женщины, воспользовавшись ситуацией, сбежали.