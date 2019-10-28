Москва, , 08:38 — REGNUM Свыше 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами, поскольку не знают о них. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Причем 72% родителей, у которых несколько детей, не знают, что их детям положены подарки к праздникам. Порядка 3% респондентов ответили, что просто не успевают собрать и оформить все необходимые для этого документы.

Кроме того, согласно российскому законодательству, многодетные семьи могут по определенным дням бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха или получить денежную компенсацию на свой досуг. Также льготы многодетным предоставляются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

В министерстве труда России считают, что в нашей стране недостаточно просвещают население — это является основной причиной неэффективности льгот, которые положены многодетным семьям. По мнению представителей ведомства, с возрастанием количества многофункциональных центров (МФЦ) ситуация с малой информированностью должна выправится.

Опрос был проведен с 13 августа по 14 октября 2019 года.

Напомним, в октябре 2019 года брянская прокуратура обратила внимание на то, что в Брянске более 500 многодетных семей не могут получить земельные участки под индивидуальное строительство из-за нарушений сроков проектирования планировки и межевания территорий.

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