Хасавюрт, Дагестан, , 08:34 — REGNUM В следственном изоляторе в Дагестане заключенный под стражу получил черепно-мозговую травму. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По предварительной информации, 24 октября 2019 года в больницу с черепно-мозговой травмой был доставлен 59-летний житель Кизлярского района Дагестана, ранее арестованный и содержащийся в СИЗО города Хасавюрта. По результатам обследования врачи прооперировали мужчину.

По данному факту следственные органы возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Между тем, по информации общественного деятеля Шамиля Хадулаева, речь идет о Шарипе Магомедшарипове — начальнике отдела имущественных и земельных отношений администрации Кизлярского района Дагестана, который подозревается в превышении полномочий.

«Разбил себе голову о железный угол и сейчас находится в больнице Хасавюрта», — написал Хадулаев на своей странице в Instagram.

Данную информацию у себя в Facebook также подтвердил брат госслужащего, депутат парламента Дагестана Исмаил Магомедшарипов.