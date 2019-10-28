Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве 28 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт дождь. Об этом сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда в сопровождении порывистых ветров будут прорываться отдельные массивы кучево-дождевых облаков и холодный воздух, который вернет температурный фон в климатическое русло конца октября», — говорится в прогнозе.

Температура воздуха в Москве прогреется до 8 градусов тепла, в Московской области — до 9 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 12 м/с.