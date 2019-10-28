Фучжоу, Китай, , 08:30 — REGNUM Морская полиция провинции Фуцзянь на юге Китая сообщила об изъятии 700 тонн контрабандных нефтепродуктов в водах близ города Нандэ, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Нефтяной танкер

За время патрульной операции полиция задержала подозрительный танкер, который пытался уйти от преследования. Команда танкера не смогла предоставить каких-либо документов на перевозку груза. Полиция также изъяла 160 тыс. юаней ($22 648) наличными. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая были изъяты несколько сотен контрабандных сиамских крокодилов, находящихся под защитой государства.

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