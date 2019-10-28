Фучжоу, Китай, 28 октября 2019, 08:30 — REGNUM Морская полиция провинции Фуцзянь на юге Китая сообщила об изъятии 700 тонн контрабандных нефтепродуктов в водах близ города Нандэ, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Нефтяной танкер
Нефтяной танкер

За время патрульной операции полиция задержала подозрительный танкер, который пытался уйти от преследования. Команда танкера не смогла предоставить каких-либо документов на перевозку груза. Полиция также изъяла 160 тыс. юаней ($22 648) наличными. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая были изъяты несколько сотен контрабандных сиамских крокодилов, находящихся под защитой государства.

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