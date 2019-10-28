Кызылорда, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку незаконного сбыта 240 кг уранового концентрата в Кызыл-Ординской области республики, сообщили в пресс-службе КНБ.

Отмечается, что во время спецоперации задержано четыре человека, которые подозреваются в незаконном обращении с радиоактивными веществами.

По данным специалистов института ядерной физики, урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, которое представляет опасность для здоровья населения.

Напомним, в феврале 2017 года сотрудники КНБ Казахстана задержали контрабандиста, который пытался провезти из Киргизии 130 кг урана-238. Задержанный признался, что доставлял «товар» через казахстанско-киргизскую границу с помощью самодельной катапульты.

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