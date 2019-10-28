Хабаровск, 28 октября 2019, 08:18 — REGNUM В штабе Восточного военного округа в Хабаровске прошел Географический диктант, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В диктанте приняли участие представители командования округа, офицеры, члены их семей, гражданский персонал, юнармейцы и кадеты.
Открыл мероприятие исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Он зачитал участникам географического диктанта приветственный адрес с пожеланиями удачи от командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.
Как сообщало ИА REGNUM, географический диктант прошел в России. Инициатором масштабной акции, в которой принимают участие 110 стран, является президент России Владимир Путин.