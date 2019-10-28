Париж, , 08:06 — REGNUM Несколько сотен человек собрались в воскресенье, 27 октября, в Париже, чтобы осудить «исламофобию» со стороны политиков и, в частности, в средствах массовой информации, сообщает Le Figaro.

«Хотят запретить нам закрывать лицо, просто быть мусульманами. Конституция Франции гарантируют это нам, поэтому мы не понимаем, почему появилась неприязнь в СМИ и почему они служат дымовой завесой для всех реальных проблем общества», — говорится в заявлении оргкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обозначил свою позицию в отношении «мусульманской вуали» в общественных местах и государственных органах.

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