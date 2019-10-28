Пекин, , 07:59 — REGNUM Китайская дисциплинарная инспекция и надзорные органы наказали 383 тыс. чиновников, включая 31 чиновника уровня провинций и министерств за первые три квартала 2019 года, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

С января по сентябрь 2019 года дисциплинарная инспекция и надзорные органы по всей стране в рамках кампании по борьбе с коррупцией получили 2,49 млн жалоб и наводок на нерадивых чиновников, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР.

Более 1,22 млн единиц доказательств дисциплинарных нарушений было собрано и свыше 452 тыс. случаев было расследовано за указанный период, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября был арестован бывший секретарь комитета КПК провинции Юннань в Юго-Западном Китае Цинь Гуанжун по обвинению в коррупции.

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