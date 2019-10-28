Частинский район, , 07:43 — REGNUM В Пермском крае третий день ищут частный самолет, который вылетел 26 октября в 11:30 местного времени с территории Частинского района, до сих пор о воздушном судне нет никакой информации. 28 октября поисково-спасательные работы по обнаружению частного самолета возобновились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В поисковой операции задействованы более 100 человек и 21 спецмашина. Развернут оперативный штаб. «При благоприятных метеоусловиях планируется применение вертолета МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра, а также беспилотного летательного аппарата от МЧС», — отметили в ведомстве.

Напомним, в первой половине дня 26 октября с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище, вылетел легкомоторный самолет «Сеssna 172». По факту его исчезновения проводится доследственная проверка.

26 и 27 октября до окончания светового дня велись поиски самолета как на земле, так и с воздуха. Пока результата они не дали. Спасательная операция осложнялась погодными условиями.

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