Москва, 28 октября 2019, 07:35 — REGNUM Портал mos.ru изменил опцию записи ребёнка на спортивное тестирование. Об этом 28 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Услуга предлагает родителям выбрать подходящий вид спорта для детей от 5,5 до 12 лет.
«Теперь при заполнении формы записи пользователю не нужно указывать свои паспортные данные и номер СНИЛС ребенка», — рассказал руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Он пояснил, что также подсказки портала напомнят родителям о необходимости представить справку от педиатра, а явиться на само тестирование нужно за 15 минут до начала, иначе запись будет аннулирована.
Всего в Москве открыты 11 центров тестирования.