Пермь, , 07:30 — REGNUM В Пермском крае сегодня, 28 октября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

Прогнозируются порывы ветра 17−22 метров в секунду, местами сильные осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица. ГУ МЧС России по региону рекомендует населению быть предельно осторожными и соблюдать требования безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в течение дня ожидаются осадки в разных фазах развития — дождя мокрого снега, снега. Будут наблюдаться резкие колебания температуры воздуха более чем на 10 градусов с переходом через 0°, порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду.

В Коми-Пермяцком АО и в Кудымкаре прогнозируют сильный снегопад, в первой половине дня 28 октября может выпасть около 10 мм осадков. В Березниках и Соликамске за несколько часов может сформироваться снежный покров высотой 10 см.

В Перми пройдет дождь. Во второй половине дня на юге региона и в столице Пермского края усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 23 метров секунду.

В ночь на 29 октября, согласно метеопрогнозу, заметно похолодает. На севере края — столбик термометра упадет до 10 градусов по Цельсию ниже ноля, в Перми — до семи градусов.