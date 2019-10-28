Томск, , 06:49 — REGNUM Более 60 сотрудников МЧС России приняли участие в акции «Географический диктант» в Томской области.

Томские сотрудники МЧС пишут «Географический диктант» 70.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в Томске и области «Географический диктант» прошёл 27 октября на десяти площадках. Центральной стала Научная библиотека Томского государственного университета (ТГУ).

Результаты станут известны 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, «Географический диктант» — международная просветительская акция Русского географического общества, которая проводится с 2015 года. В 2017 году акция стала международной. Всего за четыре года проведения диктанта его написали порядка 900 тысяч человек.

Читайте также: «Географический диктант» идёт на рекорд — трансляция