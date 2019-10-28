Пекин, , 06:22 — REGNUM Новейший Международный аэропорта Пекина «Дасин» с 27 октября начал авиасообщение с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными государствами с девятью исходящими и шестью входящими рейсами за первый день эксплуатации в новом режиме, сообщает агентство Синьхуа.

Аэропорт «Дасин» 王之桐

Первый исходящий рейс CA757 до Бангкока взлетел в 7:50 по Пекину, а первый входящий рейс BA039 из Великобритании приземлился в аэропорту в 9:13. Аэропорт начал обслуживать внутренние рейсы еще 25 сентября, однако только спустя месяц перешел на международные.

Напомним, что аэропорт расположен в 45 км к югу от центра Пекина. Новейший воздушный хаб построен в форме феникса, раскрывшего крылья. Ожидается, что пассажирооборот нового аэропорта достигнет 72 млн к 2025 году, а грузооборот — 2 млн тонн к тому же сроку в год.

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