Новосибирск, , 05:55 — REGNUM ВНовосибирске по данным Западно-Сибирского гидрометцентра сегодня, 28 октября, будет дуть порывистый ветер до 22 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица и рекомендовали новосибирцам по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, сильный порывистый ветер начал дуть ещё накануне днём, 27 октября, и продолжает до сих пор. Температура воздуха на 10:00 (время местное) составляла +9 oC, идёт дождь.