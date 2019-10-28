Чита, , 05:49 — REGNUM В Забайкальском крае географический диктант 27 октября сдавали на 72 площадках по всему региону. Как сообщает сегодня, 28 октября, губернаторская пресс-служба, в этой акции приняли участие около четырёх тысяч человек.

Географический диктант пишут в Забайкалье Правительство Забайкальского края

По словам министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, доктора географических наук, члена забайкальского отделения русского географического общества Андрея Томских, который озвучивал вопросы на главной площадке диктанта — в Забайкальском государственном университете, люди на диктант приходят разные: учителя, врачи, школьники, целые семьи.

«Многих вижу уже не первый год. Такие акции хороши тем, что можно проверить свои знания, если не можешь ответить, то обращаешься к справочникам, либо в интернет», — сказал Андрей Томских.

Как уже сообщало ИА REGNUM, географический диктант в России проводится уже пятый год. В 2018 году в акции приняли участие более 370 тысяч человек, а всего за время проведения диктанта его участниками стали почти 900 тысяч человек. В 2018 году географический диктант приобрёл статус международной просветительской акции.