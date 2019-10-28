Новосибирск, , 05:48 — REGNUM В Новосибирске до конца года власти пообещали сдать десять детских садов. В мэрии города заявляют, что все они сегодня находятся в высокой степени готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Шесть из них курирует управление капитального строительства мэрии Новосибирска, один — УКС области. Все объекты возводятся в рамках федеральной программы. Ещё два детсада строятся по программе «Жилище», и один детский сад, который находится в Ленинском районе, мы выкупаем у застройщика. Итого — 1,6 тыс. дополнительных мест для дошколят», — прокомментировал мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, в ближайшие два года в городе будут введены в эксплутацию ещё 13 детсадов. Однако, как отметил Локоть, «проблема нехватки дошкольных мест остаётся актуальной».