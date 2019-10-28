Новосибирск, , 05:04 — REGNUM В Новосибирске прошло заседание с дольщиками многоквартирных домов ЖК «Новомарусино». Провёл его министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. В ходе встречи детально обсуждены алгоритмы восстановления прав граждан, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Напомним, что ранее обманутые дольщики этого жилищного комплекса объявляли голодовку у стен правительства региона.

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Власти сообщили представителям инициативных групп граждан, что сейчас выполняется экспертное обследование конструкций одного из долгостроев. Делается это для предварительной оценки состояния объекта. Окончательное заключение будет получено в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Достройное жилье — Новосибирск».

«Правительством Новосибирской области ситуация на ЖК «Новомарусино» взята на особый контроль», — сообщили в администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти оплатят экспертизу одного из проблемных домов в ЖК «Новомарусино» в Новосибирске.

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