Петропавловск-Камчатский, , 04:51 — REGNUM На Камчатке моряки Тихоокеанского флота написали географический диктант первыми в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Военные моряки Тихоокеанского флота на Камчатке стали первыми в России, написавшими географический диктант. Всего на Камчатке и в Приморье диктант писали 8,9 тыс. моряков. Площадками для проведения диктанта стали кают-компании большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и эскадренного миноносца «Быстрый».

Как сообщало ИА REGNUM, в России прошёл географический диктант. Всего в нём приняли участие 110 стран мира, мероприятие проведено на 5 831 площадке. Инициатором масштабной международной акции является президент России Владимир Путин.