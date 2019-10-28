Благовещенск, , 04:48 — REGNUM На площадке Дальневосточного военного общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, Географический диктант написали более тысячи человек, в том числе военные курсанты из Конго, Лаоса и Экваториальной Гвинеи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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ДВОКУ принимает участников географического диктанта с 2016 года. В этом году военное училище стало площадкой для тысячи курсантов, офицеров, кадетов и юнармейцев. На общих основаниях Географический диктант писали около 300 иностранцев — учащихся представителей вооруженных сил иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России, а также руководитель Русского географического общества Сергей Шойгу в шутку отметил, что певец и музыкант Сергей Шнуров, во время экзамена сидящий с ним за одной партой, пытался списывать ответы.