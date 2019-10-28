Якутск, , 04:05 — REGNUM Жители Якутии активно принимали участие в просветительской акции «Географический диктант». Свои знания в области географии проверили 70 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутия издавна была форпостом географических открытий. У нас исторически сложился интерес к географии, к изучению окружающего мира. Я уверен, что сегодня вы откроете для себя много новых открытий и знаний, а сам диктант станет действительно увлекательным процессом», — приветствовал собравшихся министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Итоги диктанта будут известны 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября географический диктант писали на 5 831 площадке в 110 странах.

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в пятый раз.