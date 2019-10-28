Магадан, Магаданская область, , 02:54 — REGNUM С 27 октября авиакомпания «Россия» сократит количество рейсов в неделю по маршруту Магадан-Москва и обратно до четырёх в неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мониторинг общественной палаты Магаданской области.

Бумажный самолётик на асфальте Sharat Ganapati

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«На отдельные рейсы туда или обратно на ближайшие недели нет билетов по плоским тарифам. Тем не менее, средний круговой тариф на московском направлении по-прежнему на уровне плоского — 22 тыс. рублей. Что касается полётов в 2020 году, то на сайте «Аэрофлота» продажи даже на январь не начались. Отсутствие продаж на главном для Магадана направлении у крупнейшего в стране авиаперевозчика выглядит достаточно необычно по сравнению с прошлыми годами, и несколько тревожит», — пояснили общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 октября «ИрАэро» начала полёты по маршруту Магадан — Певек — Магадан. Чуть позже запустят рейсы по маршруту Москва — Певек — Москва.