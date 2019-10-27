Дзержинск, Нижегородская область, , 23:24 — REGNUM Школьник из Дзержинска Максим Федетов, решив попрактиковаться в английском языке, написал письмо королеве Великобритании Елизавете II. Письмо 17-летний юноша отправил в конце лета.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, он рассказал, что имеет большую коллекцию минералов, любит историю и в будущем планирует стать учителем.

«Задал ей вопрос: какие растения она выращивает в королевских садах? Потому что она очень этим увлекается и в каждой её резиденции есть её личный сад», — цитирует школьника nn.ru.

Осенью же неожиданно в Дзержинск пришел ответ, который был написан личной помощницей королевы Элизабет Лининг.

«Дорогой Максим! Королева пожелала, чтобы я написала вам и поблагодарила за ваше письмо. И хотя она не может ответить вам лично, Её Величество заинтересовалась вашим рассказом о коллекции минералов и растениеводстве. Также королеве было приятно узнать о вашем энтузиазме к истории и желанию преподавать этот предмет в будущем. Это было очень любезно с вашей стороны — написать Её Величеству. И она еще раз благодарит вас за это. Искренне ваша, Элизабет Лининг», — говорится в письме.

Юноша отметил, что сначала многие не верили, что он получил ответ от помощницы королевы, теперь же родственники очень гордятся таким знакомством.

Молодой человек планирует также написать Папе Римскому Франциску, чтобы просить благословения на сдачу ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юный житель Нижнего Новгорода получил письмо из Ватикана. Нижегородец рассказал, что о письме в Ватикан он задумался ещё весной, обсудив идею с другом. Школьники также спорили о том, отвечает ли адресат на письма.

«Я написал ему о том, как хочу стать католиком, почему, как живу и какие у меня есть проблемы», — отметил школьник и добавил, что, написав, абсолютно забыл о письме. Однажды в почтовом ящике он обнаружил посылку из Ватикана, отправителем которой числилась Апостольская нунциатура.

В посылке была фотография понтифика с подписью, письмо, а также розарий, который, как говорилось в письме за подписью Паоло Борджа (Paolo Borgia), папа освятил лично.

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