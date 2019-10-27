Красногорск, , 20:03 — REGNUM Штормовой ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Московской области вечером 27 октября с сохранением до утра 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ветер

В ведомстве предупредили, что, по данным специалистов Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в Московской области ожидается усиление ветра порывами до 23 м/с».

Сотрудники МЧС напоминают, что в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении на улице и не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. В ведомстве рекомендуют убрать вещи с балконов и дворовых территорий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве, по данным синоптиков Росгидромета, также прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с вечером 27 октября до утра 28 октября.

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