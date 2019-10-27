Москва, , 18:48 — REGNUM Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, стало известно, что в Россию прибывает самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После таможенной обработки груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы.

Анна Федермессер считает, что четыре месяца для решения проблемы на федеральном уровне — беспрецедентно короткий срок.

«Работали Минздрав, Минпромторг, Администрация президента, Общероссийский народный фронт, «Единая Россия», медики. Несколько НКО собирали данные с родителей. Сложная логистика, сложное решение на уровне правительства — все это вместе беспрецедентно быстро для подобного масштаба», — прокомментировала доставку груза в Россию Анна Федермессер.

При этом она подчеркнула, что «для семей, ожидающих препарат, это были «месяцы ада», потому что это время, когда твой ребенок без лекарств».

Для того чтобы задача была решена как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам в ведомствах пришлось в течение четырех месяцев работать чуть ли не круглосуточно нон-стоп.

Следующим этапом разрешения этой проблемы в целом Нюта Федермессер назвала регистрацию препарата, а также начало собственного производства.

«Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. Вот над чем сейчас продолжит работу ОНФ и «Регион заботы». Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена, мы можем ее решить, если не отступать», — рассказала Анна Федермессер.

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, препараты попадут в семьи, где их ожидают, примерно к концу следующей недели.

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