Москва, , 18:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта столицы с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на официальном сайте городской мэрии.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот праздник объединяет многотысячный отряд водителей, механиков, инженеров и других специалистов автотранспортных предприятий столицы. На высоком профессиональном уровне вы обеспечиваете пассажирские и грузовые перевозки, способствуете превращению Москвы в комфортный и мобильный город», — говорится в поздравительном тексте.

Собянин подчеркнул, что среди приоритетных направлений деятельности московского Правительства является развитие транспортного комплекса. Он обозначил достигнутые успехи в этой области: строительство новых дорог и транспортно-пересадочных узлов, реконструкция вылетных магистралей и развязок на МКАД, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, внедрение интеллектуально-транспортных систем и обновление подвижного состава Мосгортранса.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный и очень важный для города труд, за большой вклад в развитие пассажирского транспорта Москвы», — отметил Собянин.

Напомним, в 2012 году президент России Владимир Путин подписал Указ «О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта», который отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники фабрик и заводов Москвы отмечают профессиональный праздник