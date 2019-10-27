Москва, , 16:44 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что его сосед по парте музыкант Сергей Шнуров пытался у него списывать ответы на задания географического диктанта, который недавно завершился в Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М. Ломоносова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Шойгу

Проверить свои знания в области географии также пришли специальный представитель президента России Сергей Иванов, хоккеист Вячеслав Фетисов, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

Шойгу заявил, что тематика вопросов тестирования стала намного интереснее, что очень важно, потому что сам вопрос можно расценивать как источник информации.

«Вопросы стали намного интереснее, чем раньше. И мы учитываем увеличение аудитории, когда почти 6 тыс. площадок, то уже в сам вопрос закладывается познавательная часть. И все больше людей узнают новое о нашей стране: ее историю, ее красоту, ее исследователей», — отметил министр обороны России.

Шойгу подчеркнул, что некоторые вопросы вызвали у него и его соседа по парте музыканта Сергея Шнурова приятные воспоминания.

«Когда был вопрос про наиболее удаленное озеро от экватора, мы с Сергеем сидели и вспоминали про рыбалку: он про рыбалку в Мурманске, а я про рыбалку на Таймыре», — поделился глава министерства.

Он также рассказал журналистам, что Шнуров во время написания диктанта списывал у него ответы.

Напомним, впервые географический диктант прошел четыре года назад. В этом году диктант проходит на 5831 площадке в 110 странах, включая Россию, Великобританию, Австрию, Иран, Египет, Японию, Австралию и другие.

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