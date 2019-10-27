Зарайск, Московская область, , 16:17 — REGNUM Правоохранительные органы подмосковного Зарайска задержали 18-летнего подростка, планировавшего массовое убийство, об этом 27 октября сообщается в Telegram-канале Baza.

В спецоперации по поимке подозреваемого участвовали также сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что задержанный студент агротехнического колледжа хотел подражать убийце из Керчи. Свое нападение он планировал на 29 октября, однако силовики узнали об этом раньше.

У обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого был обнаружен пистолет. Также известно, что студент интересовался деятельностью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировал присоединиться к бандитам в Сирии.

Примечательно, что о своих планах он рассказывал одногруппникам, которые дали ему за это прозвище «террорист», однако по началу не относились серьезно к его заявлениям.

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