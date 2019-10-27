Челябинск, , 14:31 — REGNUM Миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви обратилось к верующим в связи с празднованием так называемого «Хеллоуина». Обращение было опубликовано 24 октября на сайте Челябинской епархии.

Фигуры из тыквы для Хеллоуина Terry Madeley

В обращении подчеркивается, что оно адресовано в первую очередь к родителям и педагогам, на плечах которых лежит груз ответственности за здоровое нравственное воспитание подрастающего поколения.

В епархии отметили, что в обществе хоть и медленно происходят позитивные сдвиги, и все больше людей осознают, что участие в «демонических игрищах» не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией в «опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет».

Также отмечается, что в 2019 году празднование «Хеллоуина» может включать в себя еще один важный деструктивный фактор. Это связано с выходом в российский прокат американского кинофильма «Джокер». По мнению Челябинской епархии в американской культуре, которая во многом сформировалась под влиянием голливудского кинематографа, фигура этого самого «джокера» символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества.

Именно поэтому на различных интернет-ресурсах «специфической оранжевой окраски» стали появляться рекомендации праздновать «Хеллоуин» в костюмах «Джокера». В Челябинской епархии уверены, что эти рекомендации исходят от политтехнологов и обращены они к культовому сознанию молодежи. Все это можно расценивать как провокационные действия. Епархия напоминает, что на Хеллоуин в западных странах нередко происходят массовые беспорядки. Так «празднование» Хеллоуина превращалось в массовые беспорядки с поджогом автомобилей, магазинов, нападениями на полицейских и просто случайных граждан, строительством баррикад. Так было в Париже в 2018 года, в Кёльне в 2017 году, в Лондоне в 2015 году и так далее.

«На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с «оранжизмом» — протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность», — сказано в обращении Челябинской епархии.