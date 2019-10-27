Харьков, Украина, , 13:13 — REGNUM Бывшего заместителя главы Харьковской областной государственной администрации подозревают в совершении служебного преступления. Об этом 26 октября сообщается в пресс-службе Прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что чиновник пребывая на должности директора одного из Департаментов администрации совершил служебное преступление. В Прокуратуре пояснили что в 2014—2015 годах на реконструкцию очистительных сооружений Малоданиловского сельского совета области было выделено 20 млн гривен.

Согласно материалам дела, предприятие, которое осуществило работы в несколько сотен раз завысило стоимость материалов, использованных при реконструкции очистительных сооружений. И таким образом был нанесен ущерб в размере 18 млн гривен.

Прокуратура направила в суд обвинение в отношении представителей данной фирмы-подрядчика. К данным последствиям, как сообщили в ведомстве, привели «преступные действия» директора Департамента, который «небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию, и принял выполненные работы».

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что в Одесской области при строительстве и реконструкции канализации было похищено около 7 млн гривен.

В Одесской области при строительстве канализации украдены 7 млн грн