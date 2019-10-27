Днепропетровск, Украина, , 12:57 — REGNUM Заместитель мэра города Днепропетровск Михаил Лысенко, который ранее был арестован по подозрению в расхищении средств, выделенных на ремонт Нового моста, вышел под залог. Об этом 26 сентября сообщает ТСН.

Залог в размере 600 тысяч гривен был внесен за Лысенко сразу после оглашения меры пресечения, которую избрал для чиновника суд, то есть в СИЗО подозреваемый так и не попал.

Отметим, что местный ресурс «Информатор» опубликовал новость о том, что местный житель в одной из социальных сетей выложил видеозапись, на которой запечатлел Лысенко 26 октября в одном из супермаркетов сети «Сельпо».

Как сообщало ИА REGNUM 26 октября по подозрению в присвоении 29,5 млн гривен, выделенных на ремонт Нового моста в Днепропетровске, был арестован бывший заместитель главы города Днепропетровска Михаил Лысенко.

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