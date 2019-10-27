р-н Звериноголовский, , 12:28 — REGNUM В Курганской области родители учеников школы села Прорывное в Звериноголовском районе были взбудоражены слухами о закрытии учебного заведения. Они опубликовали протест против действий департамента образования Зауралья в социальных сетях и обратились к главе региона Вадиму Шумкову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители в своём призыве поясняют, что 6 октября 2019 года у них состоялась встреча с представителем отдела образования села Звериноголовское, где им дали пояснения об объединении общего руководства и бухгалтерии детского сада и школы. Эту информацию они приняли спокойно. Но когда им сообщили, что детский сад села Прорывное присоединяется к Звериноголовскому детсаду, а школа, в которой учится 135 детей, присоединяется к Трудовской средней школе, в которой учится 50 человек, они возмутились.

«Когда мы, родители, и учителя начали высказывать свое возмущение по данному вопросу и напоминать прошлую встречу, нам было сказано, что наше мнение на сегодняшний день никого не интересует и это решение думы», — пишут родители школьников из села Прорывное губернатору Курганской области Вадиму Шумкову.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Курганской области, детский сад и школа в селе Прорывном накопили суммарную кредиторскую заложенность в 250,4 тыс. рублей. Для покрытия долгов нужно было принять управленческое решение: провести реструктуризацию образовательных учреждений села Прорывное, которая не коснётся учебного процесса.

«В качестве одного из вариантов рассматривается возможность объединения детского сада и школы села Прорывное в одно учреждение. О присоединении школ из других сёл речи не идёт», — сообщается в официальном ответе департамента.

Сократится управленческий аппарат, когда у школы и детского сада будет назначен единый руководитель и сохранится одна хозяйственная служба. За счёт сэкономленных средств можно будет оплатить долги, увеличить зарплаты, улучшить материально-техническое оснащение школы и детсада.

«Отметим, подобные организационные мероприятия пройдут и в других сёлах Звериноголовского района: Труд и Знание, Круглое. По предварительным подсчётам, оптимизация позволит сэкономить 1,3 млн рублей в год только на зарплате руководителей. В Звериноголовском районе в рамках реструктуризации уже создана централизованная бухгалтерия, где обслуживаются все образовательные организации муниципалитета», — подытожили в департаменте образования и науки Курганской области.

И отметили, что готовы вести беседы, встречаться с коллективами учебных учреждений и родителями не раз и не два, а столько, сколько нужно для прояснения ситуации.