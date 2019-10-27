Стамбул, Турция, , 11:46 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines предложит специальные цены на рейсы в Стамбул из десяти российских городов при покупке билетов на официальном сайте или в мобильном приложении авиаперевозчика, сообщает информационный портал Aviaport.ru.

Стамбул. Турция Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Воспользоваться предложением пассажиры смогут с 31 октября по 20 ноября 2019 года, будут доступны билеты на полеты с 31 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года за исключение нескольких временных промежутков (с 20 декабря по 1 января, с 15 по 21 января и ряд других). Особые цены будут действовать на перелеты в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Стартовая цена билетов туда-обратно составит 229 евро (по маршруту Москва-Стамбул-Москва), максимальная — 329 евро (по маршруту Уфа-Стамбул-Уфа), налоги и прочие сборы учтены. Пассажиры смогут воспользоваться предложением при поездках длиною от двух дней до десяти.