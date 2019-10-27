Сантьяго, , 12:17 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что запланировало на 28 октября поездку в Чили для расследования гибели мирных жителей в ходе антиправительственных выступлений. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Как рассказала официальный представитель Управления Равина Шамдасани, специалисты по правам человека от ООН прибудут в Чили 28 октября. Целью их визита будет расследование гибели в ходе массовых протестов 18 человек, среди них — 4-летнего ребёнка, а также «других преступлений, совершённых третьими лицами».

«Мы получили сообщения о нарушениях норм и международных стандартов, связанных с применением силы силовыми структурами [чилийского] государства», — отметила Шамдасани.