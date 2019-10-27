Москва, , 11:23 — REGNUM Дочь Анны Седоковой 14-летняя Алина Белькевич впервые прошлась по подиуму, открыв показ своей матери. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Анна Седокова оказалась не только певицей, но и дизайнером. Она показала новую коллекцию своего бренда LA Story на Неделе моды в Москве.

Звезда волновалась перед показом, потому что открывать его должна была её дочь, для которой это был первый опыт работы моделью. Однако Анна сказала Алине перед выходом: «Что бы ни случилось, не выходи из образа, и я люблю тебя сильно-сильно», — после чего состоялось блестящее шоу.