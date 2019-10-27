Москва, , 10:47 — REGNUM По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), объем продаж туров на горнолыжные курорты Италии в наступающем сезоне вырос на 20%, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Горнолыжный спорт Pxhere.com

Туроператоры полагают, что возросший интерес к горнолыжным турам в Италии может быть объяснен меняющимся потребительским поведением россиян и более разнообразным предложением туров на рынке. Так, например, туроператор «Интурист» запустил продажи туров, совмещающие горнолыжный отдых с экскурсиями. Помимо этого, эксперты отмечают, что в новом сезоне цена на авиаперелет снизилась из-за введения новых чартерных рейсов, что в свою очередь сделало туры более доступными для многих путешественников.

Пик популярности горнолыжных курортов Италии приходится на начало декабря и период после новогодних выходных — туроператор CoralTravelсообщил, что самыми востребованными датами заезда являются 28 декабря, 4, 18 и 25 января, и 1 февраля. Что касается самих отелей, то туристы из России чаще стремятся останавливаться в отелях на 15−20 номеров в районе Доломитовых Альп.