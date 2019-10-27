Москва, , 10:44 — REGNUM Турецкий суд признал сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com виновным в ограничении конкуренции и в неуплате налогов в местный бюджет. Онлайн-сервис будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч лир (около 86 тысяч долларов), после чего сможет продолжать свою работу на территории Турции, сообщает информационный портал Tourdom.

26 октября объединение предпринимателей «Опора России» прокомментировала решение суда по делу Booking.com, сказав, что опыт Турции может быть перенесен в Россию. Вице-президент объединения Алексей Кожевников отметил, что они не поддерживают запрет онлайн-сервиса, а выступают за введение сдерживающих мер для компаний, которые начинают доминировать на рынках и их монополизировать.

Представители малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе убеждены, что антимонопольные органы государства должны пристально наблюдать за интернет-платформами, подобными Booking.com, и гарантировать всем участникам рынка равный доступ к клиентам.