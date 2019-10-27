История вопроса

Публичные соревнования, в которых определяется самая красивая участница или участник.



Обычно подобные мероприятия состоят из нескольких этапов: знакомство, интеллектуальный, творческий, дефиле и награждение.



Среди наиболее известных конкурсов красоты - “Мисс вселенная”, “Мисс мира”, “Мисс интернешнл”.



Первый всемирный конкурс красоты прошел в 1888 году в Бельгии. Победителем стала Берта Сукаре из Гваделупы.



Конкурсы красоты нередко сопровождаются скандалами среди организаторов и участников.

