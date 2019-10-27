Анкара, , 10:04 — REGNUM С 2020 года отели Турции должны будут платить «налог на проживание», сообщает интернет-портал TurizmGuncel.

Ставка налога была разработана министерством финансов Турции и составит 2% от стоимости услуг, однако президент может изменить ее в любую сторону в три раза. Предполагается, что налогом будут облагаться отели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги; сумма будет высчитываться и с цены размещения, и от стоимости питания и любых услуг, оказываемых хозяйствами. Услуги, предоставляемые государственными организациями, могут быть освобождены от налога — под это правило попадут кемпинги и общежития для студентов и любые варианты размещения, предложенные дипломатическим и международным организациям.

Эксперты полагают, что это никак не отразится на приверженности большинства турецких отелей системе «все включено», хотя новый налог при неизменных ценах для потребителей приведет к уменьшению прибылей.