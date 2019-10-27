Гоа, Индия, , 09:53 — REGNUM Циклонический шторм, получивший название «Кьярр» образовался на восточной части Аравийского моря. По данным метеорологических агентств Индии, шторм с большой долей вероятности преобразуется в сильный циклонический шторм в течение суток, а позже — в очень сильный, сообщает информационное агентство Турпром.

Ожидается, что сильные осадки выпадают на курортном берегу штата Гоа на выходных 26−27 октября. Вдоль побережья Гоа, Махараштры и Карнатаки объявлен красный уровень опасности. Метеорологическое управление Индии сообщает, что «шторм будет двигаться почти на запад в направлении Южного Омана и прилегающего побережья Йемена, усиливаясь по мере продвижения».

По оценкам экспертов, циклон отступит после выходных, поэтому туристам, желающим посетить Гоа, не стоит менять свои планы. Однако они советуют тем путешественникам, кто оказался в эпицентре циклона, вести себя предельно осторожно и строго следовать всем предписаниям.