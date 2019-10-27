Киев, , 07:58 — REGNUM Аудиторская проверка выявила многочисленные нарушения в украинском Институте рака. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Была проверена деятельность университета с 1 января по 20 сентября текущего года. Среди нарушений были отмечены: несвоевременная поставка оборудования, лекарств и медицинских изделий, ненадлежащий контроль за выгрузкой товара. В частности, отмечены необоснованно многочисленные остатки препарата «Метотрексат Тева», который применяется во взрослой онкологии. Осталось более четырех тысяч упаковок препарата при том, что средняя потребность в год данного препарата составляет около 800 флаконов.

Отмечено также, что дорогое оборудование, которое было закуплено ранее, стоит на складе вместо того, чтоб применяться для лечения пациентов. Также проверка выявила недостачу компьютерной техники, закупленной ранее, на сумму около 700 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что заведующему отделением и врачу-онкологу национального Института рака в Киеве было вручено подозрение во взяточничестве. Позже в судебном порядке врачам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.