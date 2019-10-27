Санкт-Петербург, , 00:31 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о смерти школьника из Петербурга, отдыхавшего в детском лагере «Артек» под Ялтой, в центральный аппарат ведомства в Москве.

Это решение Бастрыкин принял после того, как к нему на личный приём в Петербурге пришли родственники мальчика.

Они просили председателя СКР изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и передать его для дальнейшего расследования следователям Петербурга.

«Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там», — отметили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин сообщил о решении передать дело в центральный аппарат, выразил слова поддержки матери, потерявшей сына, и заверил, что следствие объективно разберётся и даст правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученик 6 класса Инженерно-технологической школы № 777 Петербурга находился в «Артеке» по путевке с 23 сентября. 11 октября школьник сообщил о плохом самочувствии и был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы с диагнозом «пневмония». В тот же день ребенок скончался.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре «Артек».

Правительство Санкт-Петербурга создало комиссию для выяснения обстоятельств и причин смерти 12-летнего школьника. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял расследование обстоятельств смерти мальчика под личный контроль.

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