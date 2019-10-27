Москва, 27 октября 2019, 00:28 — REGNUM В детский хоспис «Дом с маяком» поступила первая партия «Фризиума» для 540 детей. Об этом сообщила директор хосписа Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
Напомним, в Москве 16 августа была задержана женщина при получении на почте незарегистрированного в РФ противосудорожного препарата «Фризиум», необходимого её тяжелобольному сыну.
Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту приобретения незарегистрированного психотропного препарата. Минздрав заявил о том, что «Фризиум» пройдет регистрацию в кротчайшие сроки.
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